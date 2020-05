La prime de 2 000 euros pour les indépendants et TPE sera prête cette semaine.

70,6 millions d'euros de prime ont été octroyés aux entreprises bruxelloises forcées de fermer suite aux mesures prises par le Conseil National de Sécurité voici deux mois déjà. Plus de 15 500 en ont bénéficié, sur 16 252 demandes, dont 250 refus. Au total, 17.638 unités d’établissement ont reçu une prime. Chaque entreprise peut introduire une demande de prime pour maximum cinq unités d’établissement.

Les secteurs de l'Horeca et des commerces de détail (à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles) ont largement sollicité l'aide du gouvernement bruxellois avec plus de 5 000 primes octroyées dans chacun de ces deux branches d'activité. Sans surprise, les communes dotées de gros noyaux commerciaux captent la majorité des aides : Bruxelles-Ville, Ixelles, Schaerbeek et Uccle. "La disparité entre les communes est évidemment liée au nombre de commerces et d’établissement Horeca dans chacun d’elles. Des communes comme Bruxelles Ville et Ixelles sont donc logiquement en tête des communes ayant le plus fait appel à la prime de 4000 euros", explique la ministre en charge du dossier Barbara Trachte (Ecolo).

A noter, les secteurs de l'hébergement (les hôtels) et des activités de location et de location-bail ont très peu sollicité l'aide régionale.

Le gouvernement bruxellois finalise par ailleurs la prime de 2 000 euros à destination des indépendants et les petites entreprises (entre 0 et 5 emplois) impactés par la crise sans pour autant avoir eu l’obligation de fermer. Le dossier atterrira sur la table du gouvernement bruxellois cette semaine. "Nous sommes sur le point d’aboutir au niveau des modalités juridiques et administratives de cette prime compensatoire. Le gouvernement a budgétisé 102 millions pour venir en aide à ces petites structures qui en ont vraiment besoin. Nous sommes conscients de leur impatience. J’ai bon espoir de pouvoir leur annoncer une solution dans les jours à venir ", explique Barbara Trachte.