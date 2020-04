Bruxelles-Propreté se voit obligé de prolonger les mesures prises la semaine passée suite à la crise du Covid-19.

L'ABP n’est pas en mesure d’assurer les collectes des emballages PMC (sacs bleus) et papier/carton (sacs jaunes) séparément de la collecte des sacs blancs.

Raisons pour lesquelles, Bruxelles-Propreté invite les habitants, qui en ont la possibilité, à ne pas sortir leurs déchets sélectifs emballages PMC - Papier/Carton.

"Bruxelles-Propreté met tout en œuvre pour remettre ce service à la population le plus rapidement possible. Dès lors, les habitants pourront présenter leurs sacs bleus et jaunes dès la remise en place de ce service", explique Etienne Cornesse, porte-parole de Bruxelles Propreté. "Pour faciliter leur conservation à domicile en diminuant leur encombrement, les cartons doivent être pliés et empilés, les papiers stockés à plat (non chiffonnés). De même les bouteilles en plastique et les cartons à boissons doivent être aplatis et refermés avec leur le bouchon."

Pour des raisons de salubrité publique, les équipes collecteront exceptionnellement l’ensemble des fractions de déchets présents sur leur tournée.

Pour faciliter le travail des équipes de collecte, il est impératif de respecter les règles habituelles, comme le fait de bien sortir ses sacs poubelles le bon jour à la bonne heure (plus d’infos sur www.bruxelles-proprete.be), bien fermer les sacs, placer les sacs le long de la façade, ne pas dépasser 15 kg par sac.

La collecte des déchets de jardin (sac verts) et alimentaires (sacs orange) est assurée aux horaires habituels.