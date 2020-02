Une dame enceinte et son enfant ont été transférés à l'hôpital militaire.

Hier et cette nuit, les pompiers de Bruxelles sont intervenus sur quatre empoisonnements au monoxyde de carbone. Le vent a, éventuellement, joué un rôle en refoulant les gaz de combustion, indique le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. La première intervention a eu lieu dimanche vers 15h39 avenue Rogier, à Schaerbeek. Le chauffe-eau dans la salle de bains a été fermé et scellé par Sibelga. Une dame enceinte et son enfant de 3 ans ont été évacuées vers l’hôpital Militaire pour une oxygénothérapie en milieu hyperbare.

Toujours à Schaerbeek, les pompiers se sont ensuite rendus rue du Progrès vers 18h33. Deux habitants se sont présentés spontanément à l’hôpital avec des fortes migraines. Il s’est avéré qu’ils étaient effectivement empoisonné par le CO. L’installation au gaz dans leur appartement a été fermée et scellée par Sibelga. Les autres logements ont été contrôlés sans déceler des soucis.

Vers 23h49, les pompiers sont intervenus à Etterbeek dans un bâtiment de trois étages de la chaussée de Wavre. Les onze occupants de la maison ont été évacués. L’installation de toute la bâtisse a été fermée et scellée. Les quatre personnes du premier étage, où les valeurs les plus élevées ont été mesurées, ont été transportées à l’hôpital.

Enfin, cette nuit vers 00h25, les pompiers sont intervenus à Molenbeek dans un appartement au troisième étage situé rue d'Osseghem. Le chauffe-eau dans la salle de bains a été fermé et scellé par Sibelga. Quatre personnes dont deux enfants ont été évacuées vers l’hôpital.