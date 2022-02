Les indicateurs épidémiologiques continuent leur baisse à Bruxelles. Aussi les autorités régionales songent-elles logiquement à réduire la voilure de leur dispositif covid.

"On est passé au code orange. Tout le monde attend le code jaune. On va voir comment adapter notre stratégie. D’autant que l’adhésion aux mesures diminue", assure Inge Neven, responsable de cette stratégie pour la Cocom. "La révision est en cours".

L’experte estime que "désormais, on fait plus de mal que de bien en insistant sur la vaccination. Car dans la tête de beaucoup, le covid est fini: il faut donc davantage cibler". Ainsi, le "focus" bruxellois va rester "sur les plus vulnérables", se concentrant sur les maisons de repos, les 55 +, les personnes souffrant de comorbidités. "Et spécifiquement à Bruxelles, sur les quartiers les plus pauvres où vivent davantage de familles intergénérationnelles". Les personnes "en contact" avec ces groupes-cibles resteront également source d’attention.

Moins d’heures d’ouverture

Très concrètement, le dispositif bruxellois passera dans les prochains jours "d’une gestion de crise à une gestion des risques". Les jours et heures d’ouverture des centres de vaccination et de test, dont la demande chute, devraient être actés rapidement, tout en laissant la fenêtre ouverte "à une potentielle 4e dose". L’espoir est bel et bien de "passer à une situation endémique dans les semaines à venir". Soit une vie qui s’accommode du virus sans plus en être chamboulée.

Tout ceci, sans écarter toute capacité à "gérer les éventuels futurs variants". Une crainte reste préoccupante à Bruxelles à ce propos: l’épineuse question des voyages. "On a constaté en 2020 et 2021 que les voyageurs, tant étrangers que Bruxellois, ont apporté et renforcé les résurgences de l’épidémie" dans la capitale.

Omicron derrière nous, Inge Neven estime que cette 5e vague du Covid-19 a montré "la capacité bruxelloise à contrôler les infections. Si on compare avec les autres vagues, on voit qu’il y a eu moins d’hospitalisations, moins d’admissions en soins intensifs et moins de décès alors que les contaminations ont explosé", expose la responsable. "Omicron nous a prouvé qu’on savait gérer la vague".

Le suivi est à revoir

Une réserve cependant: le suivi des contacts. "On doit le revoir. Notre dispositif n’est pas assez rapide pour prévenir les personnes infectées et dès lors ralentir l’infection des contacts suivants".

Alors qu’arrivent les vacances de carnaval, Inge Neven s’attend à voir se tasser les courbes à la baisse, qui céderont le pas à une stabilisation. Plusieurs facteurs l’expliquent: le code orange, le retour des étudiants et le congé. "ça va se stabiliser avant de reprendre la descente", pense la responsable. "Mais on ne croit pas à un doublement ou un triplement des contaminations à la rentrée".





"Nous sommes en bonne voie"

Dans les chiffres, la tendance à la baisse se poursuit à Bruxelles. "Le nombre de cas est en forte diminution, nous sommes en bonne voie", se réjouit Inge Neven, responsable Covid de la Cocom.

Le taux d’incidence descend à 1.169 cas pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours (2.263 la semaine passée), ce qui fait de Bruxelles la "province" au plus faible indice alors que 5.500 tests sont encore passés chaque jour (6.500 mardi dernier, 10.000 celui d’avant). Ce, avec le taux de positivité également le plus faible de Belgique: 16,5% (pour 25,3% il y a 7 jours et 36,4% il y a 14 jours). Conséquence de toutes ces bonnes nouvelles: la valeur R à 0,62, soit bien sous la barre de 1. "On s’attend donc à de nouvelles diminutions dans les prochains jours", applaudit Neven.

Dans les hôpitaux aussi, les chiffres baissent, tant au niveau des admissions (-25%) que des décès (2 la semaine dernière, pour 4 la précédente). Le nombre de lits en soins intensifs reste cependant bloqué à 25%, comme la semaine passée (62 lits, -7%).

Rayon vaccinal enfin, Bruxelles a encore gagné "un petit pourcent" de booster par rapport à la semaine passée, atteignant 61% des 18 + éligibles et 82% chez les 65 + éligibles. "Il est clair que les volumes de vaccination sont en forte diminution", reconnaît la responsable de la Cocom. "Mais nous avons encore injecté 1.500 1res doses sur les 11.000 administrées la semaine écoulée". Pas de rebond attendu: "malgré les vacances de carnaval, la motivation à se faire vacciner diminue".