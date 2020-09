Cette année, le dimanche sans voiture coïncide avec les Journées du patrimoine. L’occasion de porter un regard neuf sur la capitale et son architecture. Au programme : des visites de lieux et activités en tous genres, promenades, rallyes, circuits en bus ou activités pour les familles.

Parmi les monuments à découvrir, la basilique de Koekelberg, dédiée à la paix retrouvée après la Grande Guerre et cinquième plus grande église du monde. Outre le caractère impressionnant de l’édifice, le panorama qu’il offre, à une hauteur de presque 53 mètres, vaut le déplacement !

À 14h, Pro Vélo vous propose une promenade à vélo sur le thème “Bruxelles green et durable”. Bâtiments publics et privés (L’Espoir à Molenbeek et les Arts et Métiers à Anderlecht) aux performances énergétiques exemplaires, parcs aménagés pour les habitants (parcs de la Rosée, Bonnevie, Parckfarm), découvrez des endroits et des projets regardant vers un futur durable.

Et si vous préférez la marche aux deux roues, vous vous laisserez peut-être tenter par une balade chromatique à travers les styles architecturaux bruxellois. Rendez-vous pour cela dans le quartier de l’ancien Observatoire de Bruxelles ou dominent les sobres façades néoclassiques enduites et peintes dans des tons clairs. Vous cheminerez ensuite à la découverte d’une architecture éclectique, Art nouveau et Art Déco beaucoup plus colorée qui s’épanouit sur l’autre versant de la vallée du Maelbeek.