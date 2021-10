Le plus populaire des comiques français s’expose au cinéma Palace, à Bruxelles, jusqu’au 16 janvier.

La crise du coronavirus a du bon… Le mariage entre l’acteur populaire par excellence Louis de Funès et le cinéma Palace à Bruxelles, chantre du cinéma d’auteur, ne sautait pas forcément aux yeux. En cette période où le rire a fait des miracles durant les deux confinements, celui qui a immortalisé des personnages intemporels comme Rabbi Jacob, Léopold Saroyan ou Stanislas Lefort est mis à l’honneur à travers une exposition mais aussi des animations, ses films les plus célèbres et même une expo au cœur du métro Bourse jusqu’au 16 janvier.

"Nous voulions attirer un autre public en mettant en valeur un acteur très populaire tout en le prenant au sérieux", affirme le directeur Éric Franssen.

Depuis le décès de Louis de Funès en 1983, la collection de ses souvenirs personnels (affiches, objets, costumes…) a été vaguement exposée dans une aile de son château de Clermont. Avant de prendre en 2019 la route de la côte d’Azur où un Musée lui est consacré. À quelques mètres du port de Saint-Raphaël, les aficionados de tous âges en font un succès exceptionnel. Au point que la très sérieuse Cinémathèque française, plus proche des œuvres de Godart et Truffaut que des gags imaginés par Gérard Oury, a...