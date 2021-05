À la suite du feu vert donné par le Comité de concertation à un calendrier de reprise progressive des concerts et spectacles, Bruxelles s'enrichira très prochainement d'Arena Five, une infrastructure unique adaptable en fonction des jauges de spectateurs autorisées pour les événements en plein air sur le plateau du Heysel, a annoncé mardi le cabinet du bourgmestre Philippe Close.

Selon celui-ci, les équipes de Brussels Expo (Bruxelles), de Greenhouse Talent (Gand) et des Ardentes (Liège) travaillent depuis des mois à la réouverture et se réjouissent de l'établissement d'un cadre clair et pérenne permettant de proposer une offre culturelle estivale adaptée à la situation. Selon le CEO de Brussels Expo, Gilles Delforge, la structure temporaire de l'Arena Five sera aménagée sur la place de Belgique située entre les Palais 5, 10 et 2 du plateau du Heysel pour une période de deux mois, à partir du 15 juillet.

Il s'agira d'une structure de type festival, organisée en zones distinctes, dont la capacité totale pourra aller de 2.679 à 7.169 spectateurs en fonction du niveau d'assouplissement des règles. Une série de contacts ont été pris en vue de définir une programmation. Les mesures annoncées mardi permettront de lui donner progressivement une forme plus précise. "Nous travaillons d'arrache-pied depuis des mois pour faire en sorte que la culture reprenne ses droits dès que possible pour offrir à notre population un été culturel haut en couleurs. On y est", a commenté le bourgmestre Philippe Close.