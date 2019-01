Bruxelles L’année passée, 23 longs métrages et 12 séries télévisées ont été réalisés dans les rues de la capitale.

Avec ses petites ruelles pavées du centre-ville, ses espaces verts et ses grands boulevards, la Région bruxelloise regorge de coins propices aux tournages de films. Ainsi, chaque année, de nombreuses productions - belges et étrangères - établissent leurs quartiers dans notre capitale pour y réaliser des films.

L’année passée, screen.brussels, dont la mission principale est de coordonner et faciliter tous types de tournages en Région bruxelloise, a accompagné quelque 35 tournages en Région bruxelloise : 23 longs métrages (dont 12 projets internationaux) et 12 séries télévisées ou webséries dont 5 projets internationaux.

On se souvient notamment du passage de Christian Clavier et Gérard Depardieu. Les deux ténors du cinéma français sont venus tourner le film Convoi exceptionnel réalisé par Bertrand Blier. Le duo comique a ainsi investi, en février dernier, le quartier Jules Malou, à Etterbeek, entre La Chasse et la place Jourdan, pour réaliser cette comédie.

