La troisième édition du Brussels Dialogue se tiendra les 22 et 23 octobre. Cette rencontre internationale à destination de la jeunesse rassemblera de nombreux représentants de l’UE, de l’ONU, de Belgique et de Russie à travers des panels thématiques. Ceux-ci aborderont différents aspects des Objectifs de Développement Durable de l’ONU dans le cadre de son Agenda 2030 qui constituent le thème central de cette édition particulièrement en phase avec l’actualité dans le domaine de l’énergie et de la pandémie de Covid 19.

Brussels Dialogue est une plateforme internationale de dialogue destinée à jeunesse, créée en 2019 par la Maison Russe Bruxelles Europe. La première édition avait réuni plus de 300 participants autour de questions consacrées à la diplomatie publique. En 2020, ce rendez-vous annuel de la jeunesse consacré à la thématique de la paix s’est déroulé en ligne.

En 2021, l’événement se tiendra au cœur de Bruxelles dans le cadre à la fois dynamique et urbain du Business Center nhow Brussels Bloom. Ouvert aux jeunes, et à ceux qui le sont restés, le forum démarrera le 22 octobre dans l’après-midi par #ForesightYOUTH, un passionnant atelier de co-construction de scenarii du futur pour l’Agenda 2030. Le lendemain, après l’inauguration officielle par l’ambassadeur de Russie, de nombreux experts issus du monde de l’entreprise (Global Compact Association, Philip Morris,…), de la diplomatie, des sphères académiques (VUB, Collège d’Europe) ou des institutions consacrées à la jeunesse (Global Alumni Association, représentante belge de la jeunesse à l’ONU,…) prendront part à des ateliers de discussion centrés sur des thèmes comme l’éducation à l’environnement, la diplomatie et l’économie au service du développement durable ou le développement d’infrastructures durables dans le cadre de l’émergence des smart cities.

Un programme scientifique, culturel et festif

A l’issue des interventions des experts, le Brussels Dialogue se clôturera sur une note culturelle avec un concert de jazz et une exposition. Par ailleurs, en marge, l’événement proposera des activités artistiques comme un concours de fresque murale destiné à décorer la Maison Russe Bruxelles Europe et un atelier créatif sous l’égide du collectif Tavrida.art

Infos pratiques :

22 octobre : #ForesightSession. Adresse : Russian House Brussels-Europe, Rue du Méridien 21, 1210 Saint-Josse-ten-Noode

23 octobre : Programme d’affaires. Adresse : Business Center nhow Brussels Bloom, Rue Royale 250, 1210 Bruxelles

23 octobre : Programme culturel. Russian House Brussels-Europe, rue du Méridien 21, 1210 Saint-Josse-ten-Noode

Inscription : en ligne (gratuit)