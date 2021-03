Ce fonds, qui sera géré par finance&invest.brussels, sera doté de 40 millions d’euros et aura pour vocation de prendre le relais de la mission déléguée déjà confiée à la société d’investissement bruxelloise. Cette dernière arrive en effet à son terme, avec 36 millions déjà prêtés ou en voie de l’être sur 39,5 millions qui avaient été dégagés par le gouvernement bruxellois.

Ce fonds aura pour mission de co-investir auprès d’entreprises bruxelloises aux côtés du volet solvabilité du fonds de transformation fédéral logé au sein de de la SFPI et, le cas échéant, au côté d’investisseurs institutionnels ou d’investisseurs privés. Il se focalisera sur les interventions qui permettent de soulager la solvabilité des entreprises et, en particulier, sur les prêts en quasi fonds propres.

Ces interventions seront de minimum 100.000 euros et de maximum 5.000.000 d’euros auprès d’entreprises de minimum 5 ETP. L’objectif de ce nouveau dispositif est de venir en aide aux entreprises qui ne se trouvaient pas dans une situation de difficulté financière majeure avant la crise et sont en mesure de présenter un nouveau plan d’affaires viable. Une attention particulière sera accordée aux entreprises qui intègrent la transformation de l’économie dans leur modèle d’entreprise afin d’avoir un impact environnemental et social.

"La mission déléguée à finance&invest.brussels arrivant à son terme, il était essentiel de créer un nouveau fonds qui puisse prendre le relais dans le cadre des instruments économiques nécessaires au redéploiement de l’économie bruxelloise. En co-investissant ces moyens additionnels avec les moyens du fonds de transformation fédéral, nous espérons amplifier ce redéploiement", explique Barbara Trachte (Ecolo), secrétaire d’Etat à la Transition économique.