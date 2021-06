Ce dimanche après-midi vers 15h00 un équipage d’une des ambulances 112, rentrant de mission, a été interpellé par la police pour déloger une personne qui se baigne dans le canal et qui refuse d’obtempérer. d'après les informations, il se trouve apparemment en difficulté.

L’incident se passe à Bruxelles, place des Armateurs. Les secours pompiers, plongeurs et médicaux, sont immédiatement dépêchés sur place. "La police nous signale que cette personne a plongé volontairement, en sous-vêtements, et à plusieurs reprises dans le canal, expliqueWalter Derieuw, le porte-parole des pompiers bruxellois. L’homme n’est pas du tout coopérant pour sortir de l’eau et est visiblement sous influence d’anxiolytiques. L’énergumène s'est réfugié dans une installation de filtrage le long du quai. Nos plongeurs, entre-temps rejoint par les équipiers R.I.S.C., ont patiemment attendu que l’homme s’épuise pour le hisser sur la terre ferme. Il a été immédiatement pris en charge par l’équipe médicale sur place et évacué vers l’hôpital".

le porte-parole du Siamu tient à rappeler que : "Non seulement interdit de nager dans le canal, mais également que cela est très dangereux à cause de pollution, des bactéries, de la navigation et des courants sous-marin"