"Quand même bizarre que les 3 communes où on compte le plus de cas positifs à Bruxelles (+ ou - 4800/commune) sont Anderlecht, Molenbeek, Schaerbeek". Sous ce message publié par un pompier bruxellois sur Facebook en octobre dernier, un autre pompier poste cette réponse : "Moi je sais pourquoi et j'espère que les décès y seront plus nombreux".

Ces propos avaient alors été dénoncés par deux députés, Jamal Ikazban (PS) et Hicham Talhi (Ecolo). Les deux hommes politiques souhaitaient que leur auteur soit puni par sa hiérarchie. C'est aujourd'hui chose faite, annonce la RTBF : l'homme du feu a été rétrogradé. Auparavant caporal, il est désormais simple pompier. Lui qui souhaitait accéder au grade de sergent, il devra par conséquent d'abord représenter l'examen lui permettant de redevenir caporal.

Le pompier sanctionné aurait déjà introduit un recours devant la chambre régionale de recours de la Région bruxelloise.