La panique a gagné une partie de la population. Et des files parfois immenses se forment à l'entrée des supermarchés. C'est le cas notamment au magasin Carrefour de Berchem Saint-Agathe.

Une vidéo partagée par une internaute sur Facebook ce mercredi montre une énorme file qui s'est formée devant l'hypermarché qui se trouve sur le site du shopping Basilix.

Au Colruyt d'Auderghem par contre, la situation était bien plus calme vers 13h30. Une petite dizaine de clients attendait patiemment son tour, respectant les distances de sécurités adéquates. Jeannine (56 ans), vient chercher des produits frais. "Des fruits, des légumes et de la viande surtout. Je suis retraitée donc je peux venir quand je veux", explique-t-elle. "Je préfère faire des petites courses plus souvent. Je vois du monde comme ça même si, en ce moment, tout le monde se méfie de tout le monde..." Hubert (27 ans) vient faire le plein de féculents et de bières... "Avec cette crise, je m'adapte. Je pare à l'essentiel : des pâtes, du riz, etc." Et la bière ? "C'est pour mes futures longues soirées tout seul..."

On rappellera, encore une fois, qu'il n'est pas nécessaire de se ruer dans les supermarchés puisqu'il n'y aura pas de rupture de stock.