La semaine dernière, le gouvernement bruxellois a présenté son Plan d'urgence logement. Celui-ci vise notamment à ralentir au maximum l'augmentation du prix des loyers (+ 20 % en cinq ans). Pour cela, la Région propose 33 mesures mais pas d'encadrement contraignant des loyers. "Mon objectif n’est pas d’opposer les bailleurs et les locataires. Par ailleurs, nous préférons travailler sur la concertation, le dialogue plutôt qu’imposer des quotas aux communes, aux propriétaires", nous expliquait la secrétaire d'Etat en charge du Logement Nawal Ben Hamou (PS).

Estimant ce dispositif nécessaire à Bruxelles, le PTB déposera ce mardi au Parlement bruxellois une proposition d'ordonnance visant à rendre contraignante la grille des loyers et à instaurer une commission paritaire locative. "Les difficultés à payer son loyer concernent de plus en plus de Bruxellois. L'augmentation considérable du prix des loyers ces dernières années est injuste. C'est la raison pour laquelle il faut rendre la grille des loyers contraignante. Cela fonctionne déjà dans d'autres grandes villes européennes et ça ne coûte rien aux pouvoirs publics", précise Françoise De Smedt.

Favorable aux locataires, cette mesure ne sera pas défavorable aux petits propriétaires, assure la députée. "Ce sont les multipropriétaires qui sont dans une logique de rentabilité qui sont visés. Les petits propriétaires ne louent généralement pas à des prix mirobolants. Ils ne devraient pas perdre d'argent car ils demandent généralement moins que le prix du marché."

Concrètement, ce dispositif plafonnerait le prix des loyers, qui n'augmenterait alors plus qu'en fonction de l'indexation. En cas de litige entre le propriétaire et le locataire, une commission paritaire trancherait.