Quelques dribbles, deux ou trois passes et une tentative de petit pont : une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre deux policiers bruxellois jouer au football avec des enfants dans le quartier Anneessens. Postée sur Tiktok, la vidéo a été partagée sur Facebook par la conseillère communale Naima Belkhatir (PS). "J'en avais assez de montrer les mauvaises graines. Il y a aussi de belles floraisons au sein des forces de l'ordre. Qui n'aime pas voir le printemps ?", commente-t-elle.

L'application Tiktok est de plus en plus utilisée pour toucher les publics les plus jeunes. C'est par exemple le cas d'un policier bruxellois, connu sous le pseudo Zekiel007. Dans des vidéos d'une quinzaine de secondes, l'inspecteur principal à la zone Bruxelles Capitale-Ixelles, il répond aux questions de ses quelque 80 000 abonnés et partage l'envers du décor de son métier.