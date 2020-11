"C'est avec stupéfaction que j'ai pris connaissance des déclarations d'Alain Maron" faisant état, lundi matin sur LN24, de la volonté du gouvernement bruxellois d'acheter des terres agricoles dans les Brabants wallon et flamand, a réagi le ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsus.

"Les terres agricoles sont déjà extrêmement coûteuses et l'accès à la terre est très compliqué en Wallonie. Qu'une Région vienne annoncer avoir une politique d'achat agricole va augmenter cette pression au détriment des éleveurs, des cultivateurs et des maraichers", a-t-il pointé en dénonçant par ailleurs "l'absence totale de concertation de la Région de Bruxelles-capitale avec la Région wallonne", tout comme dans le dossier du péage urbain.

"La Région wallonne a une action très offensive de soutien à l'agriculture, à la diversification agricole, à l'installation des jeunes, au déploiement du maraichage. La Région bruxelloise débarque comme un cheveu dans la soupe dans cette action de long terme, structurée et concertée", a encore souligné le ministre Borsus.

"Je suis disponible pour réagir et agir en matière d'alimentation de proximité, des ceintures alimentaires autour des grandes villes ou de comment rapprocher producteurs et consommateurs, mais de façon sérieuse, en concertation avec les secteurs concernés, avec les filières alimentaires et sans le faire au détriment des entreprises qui ont développé des initiatives privées pertinentes", a-t-il conclu.