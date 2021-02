Que ce soit dans le secondaire ou le supérieur, la majorité des cours se poursuit en ligne pour beaucoup d’élèves et étudiants. Afin de leur permettre de suivre leurs cours dans un environnement propice à l’étude et à la concentration, trois salles d’études surveillées ont été ouvertes depuis ce début d’année par le CPAS de la Ville de Bruxelles. Ces salles d’études sont équipées pour les cours et les travaux en ligne.

"Disposer d’un ordinateur ne suffit pas à garantir l’accès aux cours en ligne : de nombreux travaux scolaires nécessitent une imprimante et beaucoup de jeunes préfèrent distinguer leur espace de vie et leur espace d’étude. Or, beaucoup d’entre eux ne disposent pas chez eux d’une pièce dans laquelle ils peuvent s’isoler. Ces conditions de travail rendent l’accès aux cours beaucoup plus difficile et explique en partie l’explosion du nombre de jeunes en décrochage scolaire", souligne Khalid Zian (PS).

Les salles d’études du CPAS ont connu un réel succès en 2020 et durant les congés de Carnaval, précise le président du CPAS. Depuis le début de l’année 2021, 2 700 jeunes ont déjà fréquenté ces salles d’études.

Elles se situent au 7 rue du Miroir à 1000 Bruxelles, 225 rue Bruyn à NOH et 114 boulevard Emile Bockstael à Laeken. Elles sont accessibles du jusqu'au 19 avril de 8h30 à 17h30 du lundi au samedi. Du 19 avril au 30 juin, elles seront ouvertes du lundi au samedi de 8h30 à 21h.