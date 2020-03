Un demi-million d’euros sera réparti entre les projets sélectionnés.

Le contrat de quartier durable Les Marolles (2018-2022), cofinancé par la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles, vise à améliorer la vie des habitant(e)s du quartier. Après Made in Marolles, la Ville lance aujourd’hui deux nouveaux appels à projets pour soutenir le secteur alimentaire et valoriser l’espace public de proximité. "Nous sommes conscients de la rupture de confiance qui a été consommée ces dernières années. C’est la raison pour laquelle nous misons beaucoup sur l’aspect socio-économique du contrat de quartier, afin de mieux rencontrer les besoins et les attentes des riverains et des associations", indique l’échevin de la Rénovation urbaine Arnaud Pinxteren (Ecolo).

Le premier appel à projets entend augmenter et diversifier l’offre alimentaire de qualité, saine et diversifiée. Il dispose d’un budget non négligeable de 370 000 €. "De nombreuses personnes fragilisées ont peu accès à une alimentation saine. Comme le réseau associatif est bien ancré à ce niveau-là dans le quartier, nous souhaitons avant tout garantir un approvisionnement alimentaire en suffisance."

Le second appel à projets dispose d’un budget de 120 000 € et porte sur la valorisation des espaces publics dans les cités Hellemans et Pieremans. "Ce sont les deux zones qui ont été sélectionnées en commission de quartier. L’idée est de pouvoir proposer une activation de ces espaces publics en y développant des animations. Nous souhaitons travailler avec les habitants pour mettre en place des activités multiples et toucher un public le plus large possible."

Pour participer, les candidat(e)s doivent remettre leur dossier au plus tard le 18 mai 2020. Toujours dans une logique de renforcement du lien entre la population et le politique, des habitants et des représentants d’associations du quartier feront partie du jury.