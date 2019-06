Deux policiers de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles ont été blessés lors d’une intervention vers 1h53 du matin. Une patrouille a été envoyée pour du tapage dans le quartier. À son arrivée, elle a essuyé des jets de projectiles. Un policier est en incapacité de travail pour une durée d’une semaine. Il semblerait que les auteurs soient des jeunes présents pour fêter la fin d’année. L’incident n’est, en tout cas, pas passé pour le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS). Il juge d’’ailleurs inacceptable que des policiers soient l’objet de jets de projectiles. M. Close a tenu à apporter vendredi son soutien aux policiers blessés. Le maïeur bruxellois a annoncé le dépôt d’une plainte contre X. Il a demandé au corps de police de tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs le plus rapidement possible. “Il ne peut y avoir de sentiment d’impunité à Bruxelles et je ne laisserai jamais passer le fait qu’on s’en prenne aux forces de l’ordre dont le travail est de veiller à la sécurité de nos concitoyens”, a commenté Philippe Close.

Un autre incident s’est aussi produit, un peu plus tôt dans la nuit vers 1h30, toujours à la place Sainte-Catherine. Des jeunes ont été sommés de quitter une zone de la place Sainte-Catherine par les forces de l’ordre selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux. On y voit, à un moment, un policier pousser une jeune femme accrochée à son bras alors qu’il demandait la pièce d’identité d’une autre fille à de nombreuses reprises. Les auteurs des vidéos ont voulu dénoncer ce qu’ils appellent des violences policières. Le lien entre les deux incidents n’a pas été confirmé. Du côté de la zone, on indique qu’une enquête interne a été lancée suite aux images amateurs, mais qu’aucun autre commentaire ne sera donné pour le moment.