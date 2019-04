Une personne a été grièvement blessée au couteau jeudi sur la chaussée d'Anvers.

Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre concernant une agression au couteau qui a eu lieu jeudi matin chaussée d'Anvers à Bruxelles, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles. Le suspect qui a été interpellé sera entendu ce vendredi par un juge d'instruction. Quant à la victime, âgée de 40 ans, elle est désormais hors de danger, a précisé le parquet.

Une personne a été grièvement blessée au couteau jeudi matin vers 05h15, chaussée d'Anvers à Bruxelles, entre la rue Nicolay et la rue du Peuple, avait indiqué jeudi la porte-parole de la police de Bruxelles Capitale-Ixelles, Ilse Van de keere. La victime, âgée de 40 ans, était alors dans un état critique. Elle est désormais hors de danger. Selon les premiers éléments d'enquête, il s'agit d'une bagarre entre deux personnes dont la cause est encore inconnue. La police avait pu interpeller le suspect rapidement et celui-ci avait été mis à la disposition du parquet de Bruxelles. Ce dernier a ouvert une enquête du chef de tentative de meurtre et a déféré le suspect devant un juge d'instruction qui l'entendra ce vendredi.