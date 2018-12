Les deux communes réclament plusieurs changements.

La future ligne de métro 3 fait encore parler d'elle et pas toujours en bien, particulièrement la future station de métro Toots Thielemans qui devrait être située sous l'avenue de Stalingrad. Lors de la commission de concertation du 19 décembre, les associations d'habitants ont déposé pas moins de 81 réclamations. Les communes de Bruxelles-ville et Saint-Gilles ont également fait entendre leurs voix et ont émis des avis critiques avec une longue série de points à revoir avant d'accepter le projet.

Si les premiers travaux sont prévus pour la fin de l'année 2019, la Région bruxelloise risque de devoir changer ses plans suite à une série de modifications demandées par les autorités locales. Elles demandent notamment que des alternatives soient mises en place pour maintenir la circulation des trams 51 et 82 sur le boulevard du midi. La Ville souhaiterait aussi que la Stib prolonge le tram 7 jusqu'à Albert, peut-on lire dans Le Soir, ce vendredi. Saint-Gilles souhaiterait même carrément "revoir le projet". Les deux communes insistent aussi sur le fait qu'il faut mettre en place des alternatives de transports convenables lors des trois mois d'interruption de la jonction nord-midi.

Saint-Gilles et Bruxelles souhaiteraient également que les espaces publics ne soient pas reconstruits à l'identique à l'issue des travaux. Les deux communes demandent une étude pour le réaménagement des avenues de Stalingrad, du boulevard Lemonnier et de la Petite Ceinture entre l’avenue Fonsny et le square de l’Aviation, explique encore Le Soir.

Les critiques les plus importantes concernent le déroulement du chantier. Soucieuse de l'impact que peuvent avoir les chantiers sur les commerçants, surtout au sortir du chantier du piétonnier, la ville de Bruxelles souhaiterait que la Région réalise une étude sur l'impact socio-économique sur chaque commerce du quartier du chantier qui est tout de même prévu pour cinq années. De plus, la Ville réclame que 5% du montant des travaux soit utilisés exclusivement pour dédommager les commerçants, les maraîchers et les forains concernés.

Maintenant, les critiques ont été émises mais la commission de concertation devra rendre son avis le 22 janvier. Il devrait être positif mais en incluant les conditions drastiques imposées par les deux collèges, explique encore Le Soir.