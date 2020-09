Ces zones sont celles de l'hypercentre, du boulevard Anspach d'Annessens à De Brouckère, le boulevard Lemonnier, la place Ste Catherine et ses alentours, les rues Blaes et Haute et leurs perpendiculaires, la rue Neuve et ses perpendiculaires, la rue Marie-Christine, le rue De Wand, l'avenue Louise des places Stéphanie à Louise, la rue du Bailli et le Boulevard de Waterloo.

Il sera permis de ne pas porter le masque lors de la pratique d'un sport, de l'accomplissement d'un travail physique intensif sur la voie publique, pour les personnes porteuses d'un handicap qui ne leur permet pas le port d'un masque ou d'un écran facial, pour les cyclistes et les usagers de trottinettes (lorsque ceux-ci circulent sur la voie publique et que les distances sociales peuvent être respectées, chaque cycliste doit en permanence disposer d'un masque à portée de main et doit le porter si la situation le nécessite).

A Etterbeek, il faudra porter un masque dans les zones commerçantes de la Chasse, Tongres et Jourdan, ainsi que sur les terrasses situées dans ces zones (à l'exception des personnes assises à table).

Le port du masque sera également obligatoire dans un rayon de 15 mètres autour de l'entrée de tout établissement scolaire.

Toute personne devra en permanence se munir d'un masque sur le territoire de la commune.

Du côté d'Evere, porter un masque sera obligatoire dans les quartiers Paix, Haut-Evere et Centre, lors des marchés communaux (Deknoop et cimetière de Bruxelles) et dans un rayon de 20 mètres à l'entrée d'un établissement scolaire.