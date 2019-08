Des activités officielles et festives seront organisées les 3, 4 et 6 septembre prochains.

Tout au long du mois de septembre, la Belgique fêtera le 75e anniversaire de sa libération à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Cette année, la Ville de Bruxelles marquera le coup en organisant diverses activités tout au long de la semaine prochaine. Mardi 3 septembre à 9h30, un moment de recueillement et de mémoire aura lieu à la colonne du Congrès pour la commémoration officielle de la libération.

A midi, sur l'esplanade du Cinquantenaire, les autorités officielles accueilleront une colonne de 75 véhicules militaires qui traverseront la Belgique en suivant le même trajet que celui emprunté lors de la libération en 1944. On retrouvera notamment un Sherman de la collection du War Heritage Institute et des véhicules modernes tel un Piranah de la Composante Terre de la Défense. Ces véhicules, exposés sur l’esplanade jusqu’au mercredi 4 septembre en soirée, reprendront ensuite la route vers Breedonk et Anvers pour terminer leur course à Leopoldsburg. Ouvert gratuitement de 9h à 17h, le Musée de l'Armée proposera également plusieurs activités, en plus de sa collection exceptionnelle d'avions, d'armes et de chars d'assaut.

Mercredi 4 septembre, une foule d'animations gratuites feront vivre l'esplanade du Cinquantenaire de 12h à 19h. À côté des tentes de l’armée, des véhicules militaires et d’un camp radio d’antan, divers groupes de swing et de jazz replongeront le public dans l’incroyable ambiance des années 1940. Dans un espace animé par des professionnels, les plus audacieux.ses pourront remonter le temps et arborer des maquillages et des coiffures d’époque ou se relooker dans un petit marché vintage, tout en immortalisant ce moment unique à bord d’une Jeep de 1942. Des films en noir et blanc seront projetés dans le Musée de l’Armée dont l’entrée sera également gratuite. Quelques food trucks satisferont les petites faims des plus gourmands.

Cette semaine festive se terminera le vendredi 6 septembre avec un bal populaire sur la place de la Chapelle durant lequel, de 18h à minuit, divers rendez-vous raviront les visiteurs de tous horizons : des jeux en bois géants, un beauty corner, un barber shop, un décor de 1944 pour les selfies... Quelques pas de danse pourront être esquissés lors de démonstrations et initiations de Lindy Hop qui laisseront la place à deux concerts à partir de 19h30 : Hop Sh Bam - Big Band quintet suivi de Mike Fantom and the Bop-A-Tones. Dès 22h30, un DJ set clôturera cette belle fête populaire. Les commerces avoisinants proposeront quelques grignotages gourmands.