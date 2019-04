. C’est avec ces mots que François explique l’agression très violente dont il a été victime à la sortie d’une soirée dans la nuit de vendredi à samedi. La victime a partagé sa triste expérience sur les réseaux sociaux. Son témoignage a été partagé plus de 1 500 fois et a été commenté plus de 200 fois également.

Le jeune y raconte avoir été attaqué par deux hommes âgés d’environ 20 à 30 ans et mesurant 1m85. Seul l’un deux semble avoir frappé la victime. “Il marchait vers moi et m’a mis un coup-de-poing monumental dans le visage sans aucune raison valable. Je me suis retrouvé au sol. Il n’y avait jamais eu de contact entre eux et moi avant cet incident”, relate la victime.

François détaille s’être retrouvé allongé par terre avant d’observer la flaque de sang dans laquelle se trouvaient ses mains avant qu’une voiture ne klaxonne et s’arrête. “Les deux hommes sont ensuite partis sans aucune honte et tranquillement comme si rien ne s’était passé”, ajoute-t-il avant de lancer un appel pour remercier les personnes qui ont été témoins et fait fuir les individus, “Si le couple dans la voiture voit ceci ou si vous les connaissez, envoyez-moi un message parce que vous m’avez peut-être sauvé la vie et je voudrais vous remercier du fond du cœur. Ils auraient pu continuer à me tabasser et avoir beaucoup plus de séquelles”.

La victime a voulu lancer un message à travers son témoignage : “Partagez et parlez-en à votre famille et vos amis si vous ne voulez pas que ça arrive à vous, ou à eux.” Le jeune homme fait référence à des rumeurs d’autres agressions du type au même endroit. Des informations qui n’ont pas pu être confirmées.

La zone de police Bruxelles-Capitale a été mise au courant de la vidéo. Elle précise, par la voix de sa porte-parole Ilse Van de Keere, avoir contacté ce lundi matin la victime pour l’inciter à porter plainte. Une démarche qui a été faite dans la journée comme le confirme la zone de police ce lundi en fin d’après-midi.