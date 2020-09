Après une évaluation de la situation, les autorités locales sont parvenues à localiser les sources de l'infection. Celles-ci se limitent aux auxiliaires d'éducation, au personnel de nettoyage et aux institutrices maternelles, indique la Ville.

"Il n'y a eu aucun contact à haut risque avec les enseignants du primaire qui ont tous été testés négatifs." Les élèves du primaire peuvent donc retourner à l'école dès ce jeudi 17 septembre. Un groupe restreint d'élèves restera en quarantaine et ce, au moins jusqu'au vendredi 18 septembre : les élèves de toutes les classes de maternelles ; les élèves du primaire avec contact à haut risque ; certains élèves ayant été testés positifs ; et le(s) frère(s) et sœur(s) des élèves ayant été testés positifs.

Cette décision a été prise par la cellule de crise interne de la Ville de Bruxelles, en étroite concertation avec le CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) qui est le Centre d’encadrement des élèves. L'école est actuellement nettoyée en profondeur par une entreprise spécialisée. Un personnel de nettoyage externe sera également présent dans l'école dans les prochains jours. La plupart des auxiliaires d’éducation sont également contraints de rester chez eux, mais la Ville de Bruxelles veillera à fournir de l’aide supplémentaire.

"Nous sommes très heureux de pouvoir rouvrir les portes de l'école primaire. Nous sommes bien sûr conscients qu'une fermeture a un impact énorme sur nos élèves et leurs parents. En agissant rapidement, nous avons pu éviter le pire et la majorité de nos élèves peuvent désormais retourner à l'école ‘normalement’", se réjouit Ans Persoons, échevine de l'Enseignement néerlandophone.

"Dans les mois qui viennent on va devoir apprendre à vivre avec le virus et toutes les précautions nécessaires. Cela n’est pas évident pour le monde de l’enseignement et demande une grande flexibilité de nos professeurs et directeurs, mais aussi de nos élèves et leurs parents. Je tiens à tous les remercier pour leur travail et leurs efforts !", conclut le bourgmestre Philippe Close (PS).