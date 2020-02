La Fermerie a ouvert ses portes début décembre, en plein coeur du marché des Plaisirs d'Hiver, sur la place De Brouckère. Deux mois plus tard, ce nouveau commerce Horeca est inauguré par ses deux co-fondateurs Floriane de Mahieu et Carlos Villanueva, aux côtés de l'échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (Défi).

Au menu? Des soupes végétariennes, des plats sains et réconfortants, des salades fraîches et des boissons biologiques. Le tout, au coeur de la capitale, dans un petit kiosque situé sur le piétonnier. Une idée de la Ville de Bruxelles pour relancer les activités sur ce dernier fraîchement rénové. "Notre concept est la naturbanisation", explique Floriane de Mahieu. "L'idée est de créer un espace social et naturel en plein centre de la ville. On le fait à travers plusieurs prismes. Tous nos produits sont locaux ou des invendus, presque tout est bio et de saison et tout est végératien. À côté de ça on veut aussi être zéro déchet donc tous nos bols sont consignables. Les cups pour les boissons chaudes viennent de Billie Cup et se consignent partout en Belgique. Enfin, on veut aussi créer un espace de rencontre entre les touristes, les locaux et les employés qui ont des bureaux pas loin."

Dès les beaux jours, les deux entrepreneurs entendent donc organiser des apéros, mais aussi des ateliers et autres réunions en tous genres pour favoriser les rencontres.

"Notre idée est d'aménager plusieurs kiosque sur le piétonnier pour lancer des concepts originaux", explique Fabian Maingain. "Le projet de La Fermerie répond parfaitement à nos attentes : il est innovant et promeut le local et l'économie circulaire."

Un deuxième appel à projets a été lancé pour le deuxième kiosque, tandis qu'un troisième est encore en construction.