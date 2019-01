Malgré le temps maussade de ce début d'année, les 11 membres de la brigade des bikers de la direction trafic de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles sont sur le terrain avec leurs deux roues. Ils continuent leur travail qui porte ses fruits depuis plusieurs années et notamment l'an dernier. Plus de 39 000 procès-verbaux ont été dressés dans les alentours du Pentagone et du quartier européen. Des chiffres élevés qui sont en baisse par rapport à 2017 alors qu'il y a plus de contrôles aujourd'hui. Ce constat est visible pour l'ensemble des catégories de procès-verbaux sauf une : celle concernant la fluidité du trafic des transports en commun.

Les policiers cyclistes ont mis l'accent l'an dernier sur cette thématique. Il y a eu 23 163 verbalisations effectuées en 2018 contre 14 487 en 2017. Les procès-verbaux concernent, par exemple, les bandes spécifiques de bus, taxi et cyclistes sur lesquels les gens roulent. "Il y a aussi ceux qui entrent dans des rues exclusivement dédiées aux bus et aux taxis ou encore ceux qui roulent dans un sens interdit. On a plus de procès-verbaux sur ce type de faits. Cela monte depuis 2016 jusque maintenant. On a vraiment attaqué des rues dont on ne pouvait pas s'occuper avant. J'ai discuté avec la Stib et ils ont beaucoup moins de retard sur le réseau avec les bus et les trams grâce à notre travail. On y apporte une attention particulière", raconte David Stevens, responsable des bikers du service trafic de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles.

La protection des usagers faibles fait aussi partie des missions importantes pour les bikers. L'an dernier, 14 344 procès-verbaux ont été dressés en la matière. On parle, dans ce genre de cas, d'automobilistes qui se stationnent ou circulent sur les pistes cyclables, dans les zones piétonnes, sur les trottoirs ou encore les passages piétons par exemple. "On constate que le nombre de verbalisation concernant les pistes cyclables est de 2 754 en 2018 alors qu'en 2017 c'était 4 718. C'est la même chose pour les zones piétonnes. On est passé de 17 410 P.V. en 2017 à 9 732 l'an dernier. Cela veut dire qu'on travaille là-dessus et depuis un moment. Beaucoup de gens se rendent compte de cela. Il y a un résultat visible. Les bikers sont là pour faire changer les comportements", raconte Ilse Van de keere, porte-parole de la zone de police. Il y a eu également 1 592 verbalisations pour diverses infractions au courant de l'an dernier par les bikers.

Deux nouveaux éléments rejoindront les bikers du service trafic de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles dans le courant de l'année.Ils seront donc bientôt 13. Au total, les policiers à vélo dans la zone sont au nombre de 41.