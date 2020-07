Des locataires des 5 Blocs, ceux des lofts, des seniors du quartier, des bénéficiaires de l'Armée du salut ou des écoliers de l'institut tout proche, la place du Nouveau Marché aux Grains voit chaque jour se croiser des populations très diverses. Spacieuse, elle offre un lieu de rencontre de choix aux riverains comme aux piétons de passage. Mais ce qui en fait sa renommée, auprès des amateurs de sports, c'est avant tout son terrain de basket.

"C'est l'un des meilleurs terrains de Bruxelles, il a vraiment du potentiel", commente d'emblée Mehdi, 38 ans, qui a grandi dans le quartier. Dès que la météo le permet, jeunes et moins jeunes s'y retrouvent pour mettre quelques paniers ou s'affronter en trois contre trois. "C'est un lieu de rencontre pour nous les basketteurs mais c'est surtout un lieu de croisement avec plusieurs populations, c'est ce qui en fait un endroit particulier à nos yeux."

Pour le préserver, Mehdi a fait appel à la Ville de Bruxelles. "Le terrain commençait à se dégrader et on s'est dit qu'il fallait le revaloriser." Un an et demi plus tard, la commune débute officiellement les travaux d'embellissements sportifs du lieu. La surface du terrain en plein air est actuellement repeinte par l'artiste Dema, un ket du quartier qui fréquente régulièrement le terrain. "On s'est dit qu'une fresque était un beau moyen de se réapproprier le terrain et d'attirer du monde. C'était important pour nous que l'oeuvre soit réalisée par quelqu'un qui connaît le quartier et la culture du basket."

© D.R.



Les travaux devraient se terminer vendredi pour que la fresque, nommée "Bball in the sky", soit inaugurée la semaine prochaine. Les amateurs du terrain pourront ainsi bénéficier de ce réaménagement tout l'été et faire part à la Ville de leurs impressions et besoins. "Nous avons opté pour un réaménagement temporaire afin de mesurer son impact pour les sportifs et les riverains avant d'entamer un réaménagement permanent de la place", explique l'échevin des Sports Benoît Hellings (Ecolo).

La peinture à l'eau, respectueuse de l'environnement, sera donc effacée dans trois mois, période à laquelle les points positifs et négatifs de cette première expérience seront analysés. "Il est important que le sport se pratique dans l'espace public car cela génère un contrôle social, de la cohésion et des rencontres intergénérationnelles. Mais on ne peut nier que cet espace est parfois source de nuisances sonores la nuit ou que de nombreux déchets y traînent. D'où l'importance de la concertation citoyenne. En fonction des besoins des usagers de la place, nous pouvons imaginer un système de sonomètre qui diminuerait la luminosité sur la place en cas de bruit trop important. On pourrait aussi placer des fontaines d'eau pour limiter les déchets plastiques."