La rue Willy De Bruyn, située au croisement entre l'Allée verte et l'avenue de l'Héliport sera inaugurée ce vendredi 5 juillet à 17h en présence d'Ans Persoons (Change.brussels), échevine de l'Urbanisme et des Espaces publics, et de Khalid Zian (PS), échevin de l'Égalité des chances. Cette rue sera la première dédiée à une personne transgenre à Bruxelles.

Ce cycliste de haut niveau à qui sera dédiée une rue entière est né en 1914 en tant que fille, au nom d'Elvire De Bruyn. Certains documents relatent également que Willy De Bruyn était une personne intersexe, c’est-à-dire, « qui présente à la naissance des caractères sexuels qui, en raison d’une large gamme de variations naturelles, ne correspondent pas à la définition type du masculin et du féminin des sexes ‘mâle’ et ‘femelle’ ». Willy participe à sa première course cycliste à l’âge de 15 ans et s’impose avec sept minutes d’avance. En 1934 et 1936, il devient champion du monde de cyclisme chez les femmes.Dès 1937, Willy délaisse le nom d’Elvire qui lui a été assigné à sa naissance et choisit « Willy » comme prénom définitif. Officieusement d’abord, avec une fausse pièce d’identité, et juridiquement ensuite. Il met un terme à sa carrière cycliste et s’établit à Bruxelles où il ouvre avec son épouse un café, le « Denderleeuw », dans le quartier de la rue qui sera finalement renommée en son honneur. Le nom de Willy De Bruyn continuera de résonner dans le quartier où il a longtemps tenu un café.

"L’espace public est le reflet de l’histoire collective. De toutes et tous. À travers les dénominations de rues, nous gardons en mémoire celles et ceux qui ont permis de faire avancer la société. Willy De Bruyn fait partie de ces personnes, dont l’histoire mérite d’être connue, dans son combat pour faire reconnaître les personnes transgenres. Nous espérons ainsi améliorer la visibilité des transidentités et apporter notre soutien dans la lutte contre les discriminations et la transphobie", explique Ans Persoons.

La rue Willy De Bruyn a été approuvée au Collège du 20/06/2019 et sera inaugurée le 05/07/2019 à 17h. "L’ inauguration de cette rue est une corde que nous rajoutons à notre arc afin de montrer que les personnes transgenres sont présentes dans l'histoire et la culture de notre pays", poursuit Khalid Zian.