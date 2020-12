Pour ancrer plus précisément son projet de ville à dix minutes, le collège de la Ville de Bruxelles entend le cartographier. C'est le projet de l'ULB, la VUB, BSI, la KUL, l'UCL et Saint-Louis qui a remporté le marché public. Sa mission : affiner le concept de la ville à dix minutes et épauler l'administration dans l'identification des équipements nécessaires à chaque quartier de la Ville.

"La ville à 10 minutes est au cœur de notre projet de ville depuis des années. Nous avons déjà doté de nombreux quartiers d’équipements collectifs comme des écoles, des espaces verts et des centres de jeunesse. Nous en sommes au stade d’affiner les besoins par quartier et veiller que tous soient équipés", explique le bourgmestre Philippe Close (PS).

"Le PCDD est la vision stratégique à long terme de la Ville de Bruxelles. Le fil conducteur dans ce plan est la proximité : toutes les commodités doivent être à moins de dix minutes à pied maximum. Avec l'aide des universités, nous voulons traduire ce concept en un outil de planification mesurable qui nous permet de calculer objectivement ce qui est nécessaire pour chaque quartier, non seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir", ajoute Ans Persoons (one.brussels), échevine de l'Urbanisme et de l'Espace public.