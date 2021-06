Le CPAS de la Ville de Bruxelles assure l’accès à l’aide médicale urgente de près de 2 000 personnes sans-papiers vivant sur son territoire. Chaque mois, 1 200 d’entre elles entrent en contact avec ses services. Nombre d’entre elles ignorent qu’elles peuvent avoir accès au vaccin. Certaines ne savent pas non plus comment prendre rendez-vous, où se rendre, quels documents présenter. D'autres craignent des répercussions négatives si elles se signalent.

Pour sensibiliser ce public éloigné des institutions, le CPAS entend lui donner une information systématique lors de ses visites dans ses antennes sociales et à l’administration générale, rue Haute. Il a conclu un accord de partenariat avec le CHU Saint-Pierre pour faciliter l’inscription de ces personnes pour une vaccination, en téléphonant sur une ligne dédiée ou en se présentant directement au CHU. Un stand d’information visible sera également organisé dans la rue Haute.

"Apporter aux sans-papiers une information précise et concrète sur le vaccin anti-Covid et leur en faciliter l’accès, c’est à la fois s’inscrire dans notre mission de garantir les droits sociaux fondamentaux et concourir, avec les acteurs de la santé, à relever le défi de santé publique d’étendre la couverture vaccinale de toute la population.Tout sans-papier qui le souhaite peut se faire vacciner. En collaboration avec le CHU Saint-Pierre, nous souhaitons organiser pour ces personnes un véritable circuit, du CPAS jusqu’au point de vaccination, sans que des démarches administratives ne viennent compliquer l’accès au vaccin", explique Khalid Zian (PS), président du CPAS.

"Organiser la vaccination des publics qui échappent à la filière traditionnelle nous a semblé une évidence. Cette action, menée avec le soutien de la COCOM, rentre complètement dans nos missions de service public. Nos valeurs prônent la solidarité et l’engagement et nous veillons à y être fidèles", ajoute Michelle Dusart, médecin-chef au CHU Saint-Pierre.

En ce qui concerne les personnes sans-abri, les associations de terrain informeront les personnes concernées sur la vaccination et les aideront à prendre rendez-vous. Le point de vaccination est ouvert sur rendez-vous au 02/535.46.00 les lundis, jeudis et vendredis matin et les mardis après-midis. Par la suite, une plage horaire sera également ouverte en soirée.