Triste nouvelle cette semaine dans le quartier Anneessens. Le syndicaliste Omer Mommaerts est décédé à l'âge de 89 ans, annonce le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) sur sa page Facebook.

"Omer c’est d’abord une longue carrière syndicale, un homme de gauche, une personne engagée. Pour moi, c’est aussi cette personne que j’ai rencontré à mon arrivée à la ville et qui avait décidé de s’engager pour son quartier et les jeunes qui y habitent. Très vite le courant est passé entre nous tant son authenticité et son engagement suscitaient le respect", se rappelle Philippe Close.

"Omer faisait partie de ces piliers qui ne manquaient aucune réunion de quartier mais qui surtout voulait toujours mener des luttes positives afin d’améliorer la solidarité. Nous devions nous revoir très récemment mais la maladie nous en a empêché. Je pense évidemment à toute sa famille à qui je veux témoigner mon admiration pour son travail militant et à tous ces habitants du quartier Anneessens qui savaient l’amour qu’Omer portait à notre quartier. Qu’il repose en paix!", conclut le bourgmestre.