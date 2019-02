L’enquête suit son cours concernant l’identification d’autres suspects.

4 mineurs, interpellés après la violente rixe près de l'école des Arts et Métiers, ont été entendus par le procureur du Roi. Les individus, tous âgés de 17 ans, ont été relaxés explique ce vendredi le parquet de Bruxelles. Ils avaient été privés de liberté jusqu'à cette décision.

"L’enquête suit son cours concernant l’identification d’autres suspects. Dans l’intérêt de l’enquête, aucun autre commentaire ne sera effectué", indique aussi le parquet.

Le quatuor avait été arrêté juste après la rixe dans laquelle une personne a été blessée à l'arme blanche. La victime se trouvait toujours à l’hôpital ce jeudi, mais ses jours ne sont plus en danger.

Pour rappel, l’incident a débuté à proximité de la place Lemmens et non pas devant l’école des Arts et Métiers. Il a, par contre, pris fin devant l’établissement scolaire en fin d'après-midi. La police de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles est intervenue en nombre pour mettre fin à la rixe. Cette dernière s'est déroulée entre une trentaine de personnes. La plupart ont pris al fuite dès l'arrivée des forces de l'ordre dans le secteur.

La cause de la bagarre n'est pas encore connue. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte ou d'une vengeance. Pour certains, la rixe pourrait être l'oeuvre d'une bande du quartier.