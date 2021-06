Les bacs en béton qui bordent le boulevard Lemonnier ne sont pas très esthétiques. Ils ont été conçus pour y planter des arbres, arbustes et vivaces car le métro qui passe sous l'artère rend impossible les plantations en pleine terre.

Pour donner un coup de fraicheur à ces jardinières, la Ville de Bruxelles a lancé un appel d'offres l'année dernière aux artistes inspiré(e)s. Anthea Missy a remporté le marché et a réalisé son œuvre au pied des jardins du boulevard pendant l’hiver. La street artist a souhaité féminiser l’espace public en utilisant une palette de couleurs pastels et solaires afin de ramener la lumière et un sentiment sécurisant dans cet axe de passage important.

© Cameriere

"Travailler avec mon père sur ce projet est un symbole familial car les seniors sont capables de transmettre une grande expérience pratique pour un projet si concret dans la matière, tout comme collaborer avec les personnes qui vivent et travaillent dans cet espace en équipe tient du bon sens. La pandémie a mis en lumière l’importance de se tenir les coudes et que l’on ne réussit pas seul mais avec les autres dans la diversité de ce que tout le monde peut apporter pour redonner un sentiment d’appartenance collective à l’espace public", explique-t-elle.

"Le beau attire le beau, le respect et la propreté. C'est ce que nous faisons avec ce projet car embellir le quartier est une priorité. Nous espérons que les commerçants et les habitants verront les efforts accomplis pour leur quartier et qu'ils feront de même", ajoute l'échevine des Espaces Verts Zoubida Jellab (Ecolo).