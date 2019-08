Lundi à l'aube, sept ambulances et le Smur sont intervenus dans une boîte de nuit pour plusieurs personnes intoxiquées.

Les six personnes qui ont été évacuées pour intoxication à Bruxelles, dans la nuit de dimanche à lundi, semblaient être sous influence de drogue et/ou d'alcool, selon le commissaire William Mariel, porte-parole de la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles. "Il y a suspicion d'intoxication par stupéfiants, mais c'est l'enquête qui est en cours qui le déterminera", a-t-il précisé lundi soir à l'agence Belga. Lundi à l'aube, sept ambulances et le Smur sont intervenus dans une boîte de nuit pour plusieurs personnes intoxiquées.

Plusieurs clients du "You Night Club", rue Duquesnoy dans le centre de Bruxelles, se sont tout à coup sentis mal, lundi aux petites heures du matin. Comme chaque dimanche soir, la boîte de nuit accueillait la soirée gay "Flash".

Les secours ont été appelés et sept ambulances ainsi que le Smur se sont rendus sur les lieux. Il s'est avéré que six clients ont été intoxiqués. Ils ont été emmenés à l'hôpital et seront entendus dès que leur état le permettra. La cause de l'intoxication n'est pas encore déterminée avec certitude, mais il pourrait s'agir d'une intoxication due à la prise de drogue. L'établissement "You Night Club" a été fermé sur ordre de police. Une enquête est diligentée par le parquet de Bruxelles.