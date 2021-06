Pour l'instant la date d'ouverture de la Foire du Midi n'est pas connue. Les forains espèrent toujours une ouverture habituelle au 17 juillet. Ils espéraient la réponse à cette question vendredi dernier (18 juin, NDLR) mais le Codeco n'a pas abordé la Foire du Midi et sa date d'ouverture, ont indiquée nos confrères de La Capitale. Les autorités communales, qui ont officialisé la tenue de la foire, attendent le protocole sanitaire. Le gouvernement a décidé que les événements de plus de 5 000 personnes devaient organiser un sens de circulation distinct et le port du masque obligatoire.

Du côté des forains, on craint des mesures trop restrictives. "La Foire du Midi s’étend sur un peu plus d’un kilomètre, a rappelé Patrick De Corte, président des forains bruxellois à La Capitale. On ne peut pas établir un sens unique avec une entrée et une sortie. Les gens vont se fâcher".