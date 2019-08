Plus de 30 fleuristes internationaux venus de 13 pays participent à cette prestigieuse manifestation florale sur la Grand-place et dans l'Hôtel de Ville.

La quatrième édition du festival floral Flowertime se tient jusqu'à dimanche sur la Grand-Place ainsi que dans l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Organisé par la Ville de Bruxelles et les équipes du Tapis de Fleurs de Bruxelles, sous la direction artistique des Floraliën de Gand, Flowertime regroupe des fleuristes de renommée internationale. Ces artistes de l’éphémère ont pris possession des lieux avec leurs créations pleines de couleurs chamarrées et de parfums enivrants. Un spectacle à ne pas manquer pour les amateurs de fleurs du monde entier.

Le thème retenu cette année est : "Un monde d’émotions florales". Habitués de Flowertime ou nouveaux venus, jeunes talents ou créateurs confirmés, étrangers ou belges, plus de 30 fleuristes internationaux venus de 13 pays participent à cette prestigieuse manifestation florale pour nous offrir un enchanteur mélange de cultures.

Chef-d’œuvre de l’architecture gothique, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, comme l’ensemble de la Grand-Place, l’Hôtel de Ville reste un joyau méconnu même pour de nombreux Bruxellois. A l'occasion de cet événement, les visiteurs y accédent par la Grand-Place, via un magnifique tunnel floral composé de 500 plantes de fuchsia. Ils auront ainsi l’opportunité exceptionnelle de découvrir 13 des plus belles salles, dont la célèbre Salle des Mariages et la flamboyante Salle Gothique, entièrement fleuries.

Jusqu’au 16 août inclus, Manneken-Pis, le plus célèbre « ket » de Bruxelles, participe également au festival en revêtant pour l’occasion une superbe salopette de fleurs créée par Geoffroy Mottart. Cet artiste floral bruxellois, qui s’est fait une spécialité de donner une nouvelle vie aux sculptures des parcs de la capitale, avait déjà coiffé la statue en 2017.

Tous les soirs, les visiteurs pourront profiter des concerts du trio de Jose Luis Montiel Moreno, qui a composé une playlist florale spécialement pour l’occasion. Fidèle des étés bruxellois, Jose Luis Montiel Moreno avait déjà composé l’accompagnement musical du spectacle son et lumière du Tapis de Fleurs mexicain, en 2018.