Les enquêteurs cherchent à identifier la personne représentée par le portrait-robot.

Un avis de recherche a été lancé ce mardi suite à la demande du Parquet de Bruxelles. Il concerne une affaire de faits de moeurs graves commis dans le centre de la capitale.

Les enquêteurs cherchent à identifier la personne représentée par le portrait-robot. Il s’agit d’un homme mesurant 1m80 et de corpulence athlétique. Il est âgé de 25 à 30 ans et a la peau basanée. Il a les cheveux crollés noirs, un grand nez, des sourcils épais noirs et des petits yeux brun foncé rapprochés.

Si vous avez des informations, prenez contact avec le numéro gratuit 0800/30 300.