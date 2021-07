La Ville de Bruxelles a inauguré un pocket park ce samedi midi à Laeken. Le parc, qui se situe à l'angle des rues Palais Outre-Ponts et Albert, fait partie d'un ensemble de quatre nouveaux petits espaces vert de respiration aménagés sur des terrains en friche le long des berges de la ligne de chemin de fer L50. D'une superficie de 1 800 m², il est aménagé comme une plaine ouverte où l’on vient se reposer, jouer avec les enfants, profiter des points de vue inattendus, notamment du fait de la présence de la ligne de chemin de fer, de l’ancienne petite gare royale de l’autre côté des voies et de la proximité du canal.

"Nous voulons embellir Laeken et rendre ce quartier densément construit plus vert. Les petits espaces verts de proximité sont si précieux et importants pour les habitants qui ne disposent pas de balcon ou de jardin. Avec ces quatre pockets parks du contrat de quartier Bockstael, nous relions les espaces verts environnants via un maillage vert local, et nous faisons de la ligne de chemin de fer L50 une réelle ligne verte", explique l'échevine des Espaces verts Zoubida Jellab (Ecolo).

© D.R.