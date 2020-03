Le projet, porté par Extensa, vise à transformer l’ancien Hôtel des Douanes à Tour et Taxis et à en changer l’affectation afin d’y accueillir un établissement hôtelier de 102 chambres.

Construit entre 1904 et 1907 par Ernest Van Humbeek, l’hôtel des douanes conserve encore aujourd’hui de nombreux éléments structurels, architecturaux et décoratifs d’origine comme les colonnes en fonte, les structures de toiture en béton, les structures métalliques supportant la verrière, les parois menuisées des anciens guichets, les escaliers en granito, les coursives ou les escaliers.

Le projet, porté par Extensa, vise à transformer l’ancien Hôtel des Douanes à Tour et Taxis et à en changer l’affectation afin d’y accueillir un établissement hôtelier de 102 chambres et d’ajouter sur le côté des balcons et une terrasse.

À la suite de la commission de concertation, le projet a été légèrement amendé afin de réduire l’impact de la nouvelle terrasse, la double porte en bois, côté rue, a quant à elle été maintenue.

"C’est une nouvelle étape qui est franchie dans le développement de ce site. Avec la prochaine ouverture de la gare maritime, Bruxelles disposera bientôt ici d’une infrastructure unique et très attractive. L’arrivée prochaine de l’hôtel est une pièce en plus dans le puzzle de l’attractivité de la zone et de la Région", a déclaré Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme et du Commerce international.