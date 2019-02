Alors que le chantier de la rue Haute a commencé, les conducteurs ne comprennent pas les déviations prévues par les autorités.

Depuis ce week-end le chantier de la rue haute qui s'étendra jusque fin avril a démarré. Les travaux sont prévus en cinq phases: du carrefour avec la rue du Faucon à celui de la rue Christine et de la Rodepoort. Sibelga doit améliorer certaines connexions et renouvellera plusieurs câbles, tandis que Vivaqua et Proximus effectueront des travaux d'adaptation mineurs.

Pendant ce temps, le trafic doit donc être dévié, d'où la présence d'un panneau de signalisation qui explique où passer. D'après les conducteurs et l'engouement sur les réseaux sociaux, il semblerait cependant que ce panneau ne soit pas totalement clair pour tout le monde...Voyez vous-même. De nombreux automobilistes ne savent pas dans quel sens ils doivent aller.