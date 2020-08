A quelques pas de l'agitation du boulevard Anspach, dans le centre de Bruxelles, la rue Rempart des Moines est assez calme ce mercredi après-midi. Canicule oblige, les riverains attendent la fin de journée pour sortir. Mais à proximité des Cinq Blocs, des cris d'enfants retentissent.

Sous les arbres, à côté des deux tours, une piscine temporaire fait le bonheur d'une dizaine de garçons. En maillot de bain, ils profitent de cette installation d'un jour sous l’œil de quelques mamans se relaxant sur un transat. Autour d'elles, les filles attendent patiemment leur tour. "Question de facilité, on a décidé de faire des roulements : trente minutes pour les filles puis trente pour les garçons."

© D.R.



Des gouttes d'eau éclaboussent les mamans, qui rappellent les garçons à l'ordre. "Calmez-vous, vous en mettez partout ! Ça va être au tour des filles, de toute façon." Tentant en vain de négocier, les enfants cèdent finalement leur place, imaginant déjà de nouveaux jeux auxquels s'adonner lorsque leur tour reviendra.

C'est la conseillère communale Riet Dhondt (PTB) qui a acheté la piscine et proposé de la mettre à disposition des enfants des Cinq Blocs. "Quand je les vois s'amuser aujourd'hui, ça me conforte dans l'idée que c'était indispensable ! Ça ne demande pas beaucoup de sous et ça leur fait tellement plaisir."