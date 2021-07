Dans le cadre de sa politique zéro déchet, qui vise à réduire vos poubelles, la Ville de Bruxelles s'attaque aujourd'hui aux langes. Et pour cause, "les bébés jusqu'à trois ans, produisent entre 4 500 et 5 000 langes, soit près d'une tonne de déchets. Et comme les langes contiennent du plastique, on ne peut pas les composter", explique l'échevine de la Propreté publique Zoubida Jellab (Ecolo). Des déchets non recyclables que les Bruxellois(es) habitant dans de petits appartements jettent parfois dans les corbeilles publiques.

Pour sensibiliser les ménages à ces pratiques, la commune octroie une prime pour l'achat ou le service de location ou de nettoyage de langes lavables. "Ca demande un petit budget au départ, entre 100 et 150 euros selon la qualité du produit, mais on peut ensuite les utiliser plus longtemps. Une option est de passer par des langes à usage unique quand le bébé est tout petit puis de passer au lavable quand il grandit. Dans tous les cas, notre objectif est de soutenir les familles qui souhaitent s'embarquer dans cette initiative encore un peu inhabituelle."

Le montant de la prime est fixé à 100 euros par enfant, pour une période de cinq ans. Au total, un budget de 5 000 euros est prévu.