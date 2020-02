700 jeunes participeront au parcours EVRAS.

Cette semaine, la Ville de Bruxelles organise un parcours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) à l’attention des élèves de 4ème et 5ème secondaire des écoles de la Ville. Ce partenariat a été initié en 2009 par le service de promotion de la santé à l’école (PSE) de la Ville, en collaboration avec O’YES et la Bibliothèque de Laeken. Depuis, de nombreux autres partenaires - centres de planning familial, organisations de jeunesse, associations thématiques - ont rejoint le projet.

Animé par des professionnels de la santé et de l’éducation, ce parcours permet d’aborder les différentes thématiques de l'EVRAS par le biais d'ateliers ludiques et interactifs. Le parcours dure environ deux heures, chaque atelier auquel les étudiants participent en petits groupes (± 5 étudiants) dure en moyenne quinze minutes. Trois parcours sont organisés par jour, avec un passage d’environ cinquante jeunes par parcours, ce qui laisse la chance à un maximum de classes d’y participer. Au total, 700 jeunes seront ainsi sensibilisés pendant cette semaine riche en échanges.

Les objectifs sont nombreux : augmenter les connaissances des jeunes sur les questions liées à l'EVRAS (contraception, infections sexuellement transmissibles, orientations sexuelles…), encourager et impliquer les jeunes à devenir acteurs de leur santé sexuelle et de leur bien-être, faciliter l'accès pour les jeunes aux différents services, notamment locaux, qui parlent des questions liées à l'EVRAS, lutter contre toute forme d'exclusion ou de discrimination (homophobie, sexisme, sérophobie...), offrir un espace de parole sécurisant en stimulant la parole et l'écoute des jeunes, soutenir les écoles dans la mise en œuvre d'un projet EVRAS au sein de leur établissement, et enfin impulser une dynamique partenariale de promotion de la santé autour des questions de l'EVRAS.