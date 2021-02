Les riverains du centre-ville l'ont peut-être remarqué : les services communaux sont en train de verduriser le boulevard Emile Jacqmain. Figuiers, frênes, érables, tilleuls et cerisier : dans les prochaines semaines, entre 33 et 35 arbres seront plantés le long de l'artère. "Auparavant, on plantait des rangées avec tous les mêmes arbres. Ici, nous avons tenu à diversifier les espèces pour favoriser la biodiversité. Certains arbres accueillent les oiseaux, d'autres permettent aux insectes de se nourrir", explique l'échevine des Espaces verts Zoubida Jellab (Ecolo).

En plus des arbres, commandés par la Ville de Bruxelles au mois d'août, des vivaces viendront également colorer le boulevard. Des refuges pour oiseaux seront également installés. "On a déjà vu le retour de quelques moineaux sur le piétonnier depuis qu'on les a installés", se réjouit l'échevine.

Au total, entre 380 et 400 arbres seront plantés sur le territoire de la Ville cette année. L'initiative entre dans le cadre du plan Canopée de la commune. "L'idée est de planter un maximum d'arbres partout où c'est possible pour augmenter la canopée urbaine sur le territoire communal. Il s'agit à la fois de favoriser le bien-être des habitants et de réfléchir à la biodiversité. Avec la verdurisation du boulevard Emile Jacqmain, on crée un parcours végétal qui part presque de Fontainas jusqu'à Rogier."

© Schumacker