Pour l'échevin Fabian Maingain, les marchés alimentaires "seraient devenus moins chers que les supermarchés qui ne font plus de promotions et la distanciation physique y serait mieux respectée".

L'échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles, Fabian Maingain (Défi), demande lundi que les marchés de rue puissent reprendre leurs activités, du moins pour les produits alimentaires.

Il s'inspire de l'exemple de la France, où ces marchés ont pu rester ouverts durant le confinement avec les mesures de sécurité sanitaire. Ces type de marchés seraient devenus moins chers que les supermarchés qui ne font plus de promotions et la distanciation physique y serait mieux respectée. Pour l'échevin, il revient aux commerçants de prévoir eux-mêmes les protections nécessaires (gants, masques, écrans de protection pour les fruits et légumes, barrières pour éviter les files, paiement par carte, possibilité de commande préalable, etc.)