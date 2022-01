C’est le 22e et dernier budget d’Hervé Doyen (CDH). En charge des Finances locales, le bourgmestre jettois, qui cédera prochainement l’écharpe à Claire Vandevivere (CDH), a fait approuver ce mercredi le budget 2022 et le plan pluriannuel pour la fin de la législature.

Au total, la commune investit plus de 30 millions dans ses bâtiments sur le reste de la mandature. Ce sont les établissements scolaires et culturels qui se taillent la part du lion de ce budget extraordinaire, avec comme projets phare la construction du nouveau bâtiment pour l’école communale néerlandophone du Poelbos, la salle de sport bicommunautaire, la création de l’école maternelle des Petits Ballons, la rénovation du centre culturel francophone, l’étude pour la rénovation des bibliothèques et la création d’un pôle culturel Drève de Rivieren

"Avec ces dossiers, on rationalise les implantations et on regroupe les forces scolaires sur quelques sites", explique le mayeur, qui espère lancer les travaux du Poelbos fin de cette année ou au début début 2023. "Ça fait 8 ans qu’on a lancé le projet."

(...)