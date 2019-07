Le restaurant ouvrira ses portes ce vendredi 5 juillet du côté de la place De Brouckère.

La chaîne de fast-food américaine Burger King poursuit son développement à Bruxelles. Vendredi prochain, elle ouvrira son troisième restaurant dans la capitale à l'entrée du piétonnier, côté De Brouckère. Et si cette localisation n'est pas le fruit du hasard, le timing a lui aussi été bien réfléchi. "Le Grand départ de la Grande boucle, c'est une occasion que nous ne pouvions pas manquer. Le centre-ville s'attend en effet à recevoir un million de visiteurs, soit autant de potentiels clients pour notre nouveau restaurant. On ne pouvait pas mieux rêver pour une ouverture", explique Kevin Derycke, CEO de Burger Brands Belgium.

Carl Goris sera aux commandes de ce nouvel établissement bruxellois. Le restaurant flambant neuf, d’une surface de 820 m², proposera 230 places assises sur deux étages. Les clients bénéficieront de toutes les innovations de la chaîne dont les onze bornes pour les commandes digitales et les trois machines Coca-Cola freestyle (ces distributeurs qui permettent plus de 100 variétés de sodas). A leur service, une équipe jeune et dynamique d’environ 80 personnes.