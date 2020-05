L’école schaerbeekoise de Sainte-Louise de Marillac est prête pour le retour des enfants.

C’est un travail assez lourd et une très grosse organisation. Nous faisons ce que nous pouvons…" Ces mots sont ceux de Vincent De Vos, directeur à l’école Sainte-Louise de Marillac, à Schaerbeek, quand il nous accueille dans son établissement à quelques jours du retour des élèves. Un retour qui se fera mardi… et non pas lundi, comme annoncé initialement. "La Fédération Wallonie-Bruxelles doit nous livrer des masques entre ce vendredi et ce dimanche", explique Vincent De Vos. "Une fois que nous les aurons, nous devrons les laver et les traiter pour qu’ils puissent être utilisables pour nos professeurs et nos élèves. Mais ne sachant pas quand nous les recevrons, le Segec (NdlR : Secrétariat général de l’enseignement catholique) recommande de postposer la rentrée à mardi au lieu de lundi."

(...)