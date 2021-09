Ce vendredi marquait le lancement de la Fête de la BD qui aura lieu pendant un mois à Bruxelles. Alors que 2020 devait fêter les 10 ans de l’évènement, traditionnellement organisé le premier ou second weekend de septembre, ce sera finalement 2021 qui fêtera l’anniversaire. Le temps pour les organisateurs de repenser l’évènement en tant qu’expérience BD et de la rallonger jusqu’au 10 octobre. Durant ce mois, les visiteurs pourront parcourir les expositions, les ateliers, les conférences, les séances de dédicaces, les visites guidées et la chasse aux trésors grandeur nature pour les plus jeunes. L’édition sera ponctuée par les 11 prix Atomium, décerné pour soutenir la création et les auteurs. L’affiche de cette année est signée Bastien Vivès et représente le héros Corto Maltese qui sera mis à l’honneur. Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles : "La Ville finance ce projet dans le cadre du plan de relance et de soutien économique de la Ville de Bruxelles, afin de soutenir ses commerçants et redynamiser ses différents quartiers commerçants. Le centre-ville accueillera cet événement lauréat de l’appel à projets du plan de relance, en véritable mise à l’honneur d’un art belge unanimement reconnu ».

A l’occasion du 120e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la Belgique, la Fête de la BD fera un focus spécial sur l’univers du 9e art en Corée, un des premiers pays producteurs de bande dessinée au monde. Les premiers manhwas, « bande dessinée » en coréen, sont apparus en 1909 jusqu’aux webtoons, les BD numériques de cases sonorisées qui se lisent à la verticale sur un smartphone. « Manhwa et webtoon, l’envol de la BD coréenne » est l’exposition qui se déroule pour l’instant au Centre de la Bande Dessinée.

La Fête de la BD prendra aussi place dans les quartiers commerçants afin de soutenir l’activité économique de la Ville de Bruxelles. Le centre-ville accueille notamment une exposition consacrée à Lucky Luke et Tanz! Dans la Galerie Anspach et l’exposition « Le Château des Etoiles » dans la galerie Ravenstein. Le Manneken Pis sera quant à lui déguisé en héros de bande dessinée.

Enfin, une nouvelle fresque est inaugurée samedi à l’angle de la place Emile Bockstael et de la rue Laneau à Laeken pour fêter les 30 ans du Parcours BD, initié en 1991 par Michel Van Roye, ancien échevin à la Ville de Bruxelles. Ce parcours compte une soixantaine de fresques.